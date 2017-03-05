記者陳木隆／宜蘭報導

禽流感持續肆虐，宜蘭縣動植物防疫所4日上午才動員撲殺萬餘隻成鴨，下午又接獲通報，在該處肉鴨養殖場隔壁鄰場，又檢驗確診感染H5N2高病原性禽流感，全場6000隻鴨子5日上午慘遭撲殺，與前一場均屬同一業者所養。

宜蘭縣動植物防疫所指出，檢出禽流感確診的養鴨場位於三星鄉，當地共有11場，其中有4場空場休養，有7場在養。在養的鴨場，有6場是櫻桃鴨(北京鴨)、1場蛋鴨，目前有4場確診，2場陰性過關(蛋鴨和北京小鴨)，還有1場檢驗中。