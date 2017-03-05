【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】享譽新竹地區且深受科技人喜愛的「愛上藝廊」，2017年首場展覽「流漫陸離-溫孟瑜×崔永嬿」3/4隆重登場，女性藝術家溫孟瑜與崔永嬿在這場雙個展中，分別呈現2位的畫作與雕塑創作，前者作品以生活空間與物件為題，重新演繹記憶中的生活點滴；後者以《蹬蹬腳尖兒馬戲團系列》雕塑作品則將中國古代人物幻化成馬戲團員，在光滑形體下，隱藏自身的生命獨白。「流漫陸離」展訂於4/15舉行相關藝術講座，歡迎民眾前往藝廊與作品對話。「流漫陸離」作為愛上藝廊的新春首展，愛上藝廊指出，這次「溫孟瑜×崔永嬿」雙個展，展現出兩位女力藝術家對於生活當下的直覺感知與緬懷；晨光自落地窗透進游移浮掠著，勾勒出畫中色塊的厚度與肌理，溫孟瑜框景內的故事甫要娓娓展開；經過崔永嬿打磨、烤漆或電鍍而光滑透亮的馬戲表演者，在燈光幽微處，也正緩緩邁開笨拙的手腳為博君一笑準備著。一場觸及你我的好戲即將拉開序幕，邀請民眾一同前來觀賞這場寂靜的喧囂！愛上藝廊表示，此次「溫孟瑜×崔永嬿」雙個展，挑逗觀眾深埋內心一隅的恆常感性。其中溫孟瑜以生活空間與物件為題，透過撿拾與拼湊，重新構置日常情景的恬靜樣貌與層疊記憶，靜置光景中轉譯出的是細膩真切的心靈映照；崔永嬿則以《蹬蹬腳尖兒馬戲團系列》作品在馬戲團員光滑透亮、無稜角的軀體下，隱匿顯現自身的生命獨白，凝縮漫長永恆於剎那靜止，帶領我們走往表象之外的遠方境地。兩位女性藝術家溫孟瑜與崔永嬿，不僅提供了一段愉悅的欣賞經驗，在荏苒逝去的流年裡，人與人相敘離別的迴圈中，她們昇華了那寄託於生活的溫熱與守望，令藝術成為餵養靈魂的因子。關於「流漫陸離」的展覽名稱。愛上藝廊表示，展覽名以色彩爛漫與奇巧奪目兼具的語彙，汲取溫孟瑜與崔永嬿創作上截然不同的脈絡及底蘊，演譯著自身所處的空間、時間及記憶，彼此相連相繫的感懷樣態。溫孟瑜的作品將日常細節平面化，刻意安排的場景秩序做為情感的鋪陳，延續物我當下遙遙對望、互相依存的微妙氛圍，畫面靜美溫潤而閒雅自適；崔永嬿則忠於自我的理性自覺與獨立思考，作品沒有過於強烈的控訴情緒，轉而另闢一桃花源，引領觀眾進入無憂無慮的奇幻世界，同時也反映著對於現實逃避的欲望與內在感傷之滿溢。█愛上藝廊（iart Gallery）地點：30069 新竹市忠孝路80號1樓時間：Mon-Fri. 09:00-19:00 ∣ Sat. 09:00-13:00電話：03-573-5191(圖由愛上藝廊提供／新竹愛上藝廊新年後的首場展覽「流漫陸離」3/4隆重登場，該展係女性藝術家溫孟瑜與崔永嬿的雙個展，展中分別呈現2位的畫作與雕塑創作，邀請民眾一同前來觀賞這場寂靜的喧囂！)