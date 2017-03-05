（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國當局今天暫停快速處理H-1B簽證核發的「快速審理服務」（premium processing）。科技公司常利用這種簽證招聘外國技術勞工。



法新社報導，美國國籍暨移民局（US Citizenshipand Immigration Services）此舉，雖然是在總統川普（Donald Trump）承諾目前以提供美國人就業機會為優先之際，但移民局表示，暫停快速審理只是想減少整體處理時間。



美國每年對高技術外國人核發數萬件H1-B簽證，但從今年4月3日起，申請人不得再循價格高昂的捷徑加速舉得簽證。



國籍暨移民局昨天宣布，「快速審理服務」最長將暫停6個月。H-1B簽證原本需時數個月才能取得，但先前只須繳交1225美元即可使用「快速審理服務」，於15天內拿到簽證。1060305