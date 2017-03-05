彩虹17057期排三和值解析

近十期小中大和值比為2：8：0，本期和值關注中區。

振幅分析：上期開出和值7，連續五期和值振幅走勢「3-3-3-6-8」，預計本期和值振幅較小，預計在3-10之間。

和值012路分析：近十期和值012比為5：3：2，本期可重點關注餘2和值，防餘1和值。

和尾012路分析：近十期和尾012比為3：3：4，本期可重點關注0路尾和值，防1路尾和值。

綜上所述，17057期和值關注：10 11 14 16

綜合推薦直組選號碼：145 523 136 623 551 560 563 824 545 826 961

（彩報網）