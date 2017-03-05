彩虹排列三第17057期預測：和值關注中區北京新浪網 (2017-03-05 12:00)
彩虹17057期排三和值解析
近十期小中大和值比為2：8：0，本期和值關注中區。
振幅分析：上期開出和值7，連續五期和值振幅走勢「3-3-3-6-8」，預計本期和值振幅較小，預計在3-10之間。
和值012路分析：近十期和值012比為5：3：2，本期可重點關注餘2和值，防餘1和值。
和尾012路分析：近十期和尾012比為3：3：4，本期可重點關注0路尾和值，防1路尾和值。
綜上所述，17057期和值關注：10 11 14 16
綜合推薦直組選號碼：145 523 136 623 551 560 563 824 545 826 961
（彩報網）
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