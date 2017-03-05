周日017 荷甲 阿爾克馬爾VSSBV精英 2017-03-05 19:30

地點：荷蘭-阿爾克馬爾

天氣：7度 多雲

場次：2016/2017荷甲第25輪

阿爾克馬爾近況：

阿爾克馬爾近期狀態十分低迷，各項賽事連續5場比賽3平2負無一勝績，在歐聯杯中兩回合被裡昂重創，給球隊的士氣造成了不小的打擊，周中在荷蘭杯半決賽和坎布爾激戰120分鐘難分高下，最終依靠點球才艱難淘汰對手，從數據上來看，防守不力是阿爾克馬爾近期的最大軟肋，球隊最近8場比賽共丟20球，後防線漏洞百出，主帥范登布羅姆本場比賽前更是採取了封閉性訓練，足以見得俱樂部上下對本場比賽的重視，此戰面對保級球隊SBV精英，阿爾克馬爾迎來了最好的反彈時機。

SBV精英近況：

SBV精英本賽季在荷甲聯賽表現糟糕，目前24輪比賽過後，球隊僅以4勝7平13負的成績暫列積分榜第17位，保級形勢十分嚴峻，但是進入2017年後，SBV精英的狀態沒有絲毫改善，最近10場聯賽5平5負無一勝績，期間場均失球達到2個以上，此外SBV精英一貫不擅長客場作戰，最近12個聯賽客場1勝3平8負，雖然主力後衛馬泰伊本場比賽解禁復出，但是面對主場戰力尚可的阿爾克馬爾，SBV精英的首要目標還是紮緊籬笆做好防守。

交鋒往績：

兩隊最近六次正式比賽交戰記錄，阿爾克馬爾3勝3平保持不敗。

預計首發：

阿爾克馬爾：羅切特、盧卡森、約翰森、利恩斯特拉、盧卡森、維騰斯、利恩斯特拉、加西亞、穆赫倫、維格斯特、賈漢巴赫什

SBV精英：姆耶特斯、里貝羅、德羅斯特、卡拉米、馬泰伊、凱帕斯、弗蒂斯、法伊克、哈塞爾巴因克、埃爾伯斯、費爾莫倫