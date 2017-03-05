上期開出232，和值7，1奇2偶，全小，百位2遺漏8期、十位3遺漏10期，個位2遺漏1期，從整個出號來說，總遺漏值達到19期，說明有較熱的號出現。而除3餘數形態202路。

從近50期看，開出2有5次，到0有2次，到4、1有1次。我們從「遺漏表」中得出。首先排除2路的號，再排遺漏期數多的0、6，幾率小的3、7，本期選擇1、4、9。

十位同上，近50期中，開出3到8有2次，到2、4有1次，重複1次。首先排除0路的號，再排遺漏期數多的1，幾率小的2、5，本期選擇4、7、8。

個位數是最難判斷的，開出2到7、8、0、9、6有1次。首先排除2路的號，再排遺漏期數多的0、3，幾率小的6、1，本期選擇0、4、9。

綜上百1、4、9，十4、7、8，個0、4、9

6碼：014789 5碼：04789

（彩報網）