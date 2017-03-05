日期:3月5日上午，2017年美國室內田徑全國錦標賽結束第二天爭奪，由於今年沒有室內世錦賽要舉行，全心專注室外項目的不少美國頂級選手缺席本次全錦賽，導致成績普遍一般。但19歲的小將諾亞-萊爾斯，以31秒87，0.01秒的優勢打破沉寂十年之久的男子室內300米世界最好成績。

300米比賽無論室內室外，都只有世界最好成績，而沒被放入國際田聯的賽事世界紀錄範疇。此前室內300米的世界最好成績是美國選手斯皮爾蒙在2006年跑出的31秒88，這次斯皮爾蒙以預賽第八身份也進入決賽，可惜因傷放棄競爭。

19歲的諾亞-萊爾斯是16年世青賽的男子100米冠軍，他在300米預賽以32秒16名列第一。進入決賽后，由於賽道狹窄，決賽八人要分兩組跑。他在第二組跑出31秒87並最終奪冠，該成績一舉打破了斯皮爾蒙保持了十年之久的世界最好成績。

里約奧運會男子撐桿跳銅牌得主、山姆-肯德里克斯以5米85獲得男撐冠軍，他從5米65開始、5米70、5米80和5米85都是一次過，但奪冠后，狀態很好的肯德里克斯放棄下一個高度嘗試。埃里克-克奈德以2米30獲得男子跳高冠軍。達里昂-摩爾以20米78獲男子鉛球冠軍，拉德里克-沃德以7米93獲得男子跳遠冠軍，保羅-切里莫以8分28秒53獲得男子兩英里跑冠軍，卡托以5738分獲得男子七項全能冠軍。

在女子比賽里，埃里卡-博加德以4558分獲得女子五項全能冠軍，謝爾比-霍利漢以4分45秒18獲得女子一英里跑冠軍，費利斯-弗朗西斯以36秒15獲得女子300米冠軍，埃麗卡-博加德以6米44獲得女子跳遠冠軍。

明天將進行一些常規的室內賽項目競爭，男子60米跑沒有出現名氣很響的選手，不過男子60米欄報名單里出現了阿里斯-梅里特。作為男子110米欄現世界紀錄保持者，梅里特60米欄職業最好成就為7秒43，並且獲得過一次室內世錦賽冠軍。但現在的他雖然成功換腎，但狀態比以往回落一些，今年到目前為止他的60米欄最好成績是7秒63。

（威猛）