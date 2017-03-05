七俠排列三第17057期預測：和值小跨度 百位防奇號北京新浪網 (2017-03-05 12:02)
17056排列三開出232，和值7，為202路，小小小，偶奇偶形態。
最近10期來，012路和值比為5：3：2，本期可重點關注2路和值，另外重點防1路和值。上期開出小區和值7，預計本期和值振幅較小，本期可重點關注中小區和值。和值關注：8 10 11 13。
上期開出小小小的形態獎號，本期關注：一小兩大與一大兩小形態。
上期開出偶奇偶形態獎號，本期可重點關注兩偶一奇與兩奇一偶形態獎號開出
最近10期內大小跨度比為6：4，本期可重點關注小跨度。最近10期內奇偶跨度比6：4，本期重點關注偶跨度。本期跨度重點關注0 2 4。
定位：百位379 十位：156個位：045
數字串：六碼135679 五碼13579
單選推薦：314 710 350 910 361 460 704 713 065 715 364
（彩報網）
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