17056排列三開出232，和值7，為202路，小小小，偶奇偶形態。

最近10期來，012路和值比為5：3：2，本期可重點關注2路和值，另外重點防1路和值。上期開出小區和值7，預計本期和值振幅較小，本期可重點關注中小區和值。和值關注：8 10 11 13。

上期開出小小小的形態獎號，本期關注：一小兩大與一大兩小形態。

上期開出偶奇偶形態獎號，本期可重點關注兩偶一奇與兩奇一偶形態獎號開出

最近10期內大小跨度比為6：4，本期可重點關注小跨度。最近10期內奇偶跨度比6：4，本期重點關注偶跨度。本期跨度重點關注0 2 4。

定位：百位379 十位：156個位：045

數字串：六碼135679 五碼13579

單選推薦：314 710 350 910 361 460 704 713 065 715 364

（彩報網）