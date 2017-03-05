周日018 荷甲 鹿特丹斯巴達VS費耶諾德 2017-03-05 19:30

地點：荷蘭-鹿特丹

天氣：12度 多雲

場次：2016/2017荷甲第25輪

鹿特丹斯巴達近況：

升班馬鹿特丹斯巴達本賽季未能適應荷甲聯賽的比賽強度，目前24輪聯賽過後，球隊僅以5勝7平12負的成績暫列積分榜第14位，和降級區僅有3分之差，稍有不慎便可能跌落保級泥潭，好在進入2月份后，鹿特丹斯巴達的狀態有所好轉，最近兩輪聯賽1勝1平保持不敗，但是周中球隊在荷蘭杯和維迪斯大戰一場，球隊的體能不佔優勢，再加上主力後衛福林茨和主力射手布羅格諾近期先後受到傷病困擾，本場比賽面對強大的費耶諾德，鹿特丹斯巴達恐怕難有招架之力。

費耶諾德近況：

費耶諾德上周末在一場焦點大戰中主場力克埃因霍溫，近期豪取聯賽十連勝，在積分榜上的優勢也擴大至5分，而且球隊本賽季已經先後戰略性的放棄了歐戰和國內杯賽，足以見得俱樂部上下對聯賽冠軍的渴望，從數據上來看，費耶諾德本賽季的主客場表現十分均衡，至今11個聯賽客場9勝1平1負勝率極高，進攻端中前場的埃利亞、庫伊額和博格休斯等人多點開花，此戰面對實力不濟的鹿特丹斯巴達，費耶諾德有能力帶走三分。

交鋒往績：

兩隊最近六次正式比賽交戰記錄，鹿特丹斯巴達2勝4負稍處下風。

預計首發：

鹿特丹斯巴達：科茨米特、布魯爾、代克斯特拉、弗里恩茲、范德容赫倫、布羅尼奧、多加爾、鄧弗里斯、斯皮爾林斯、費爾哈爾、埃爾阿蘇齊

費耶諾德：瓊斯、內羅姆、波特金、孔戈洛、阿赫馬蒂、維爾赫納、卡斯多普、庫伊特、埃利亞、約根森、博格休斯