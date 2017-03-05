大小分析：從近10期來看，百位開出小數較少，預計下期百位開出小數的可能較高，十位大數小數數一樣量，預計下期十位開出小數的可能較高，個位大數小數數一樣量，預計下期個位開出小數的可能較高。

獨膽推薦：2

配膽：9 0

和值看好：11，22，18

大小推薦：小小大、大大小

奇偶推薦：一奇二偶

012路推薦：200路、210路、211路

跨度推薦：8、3

組選形態：組六

單選：209，982，264，734，569，700，000，082，584，204

（夢之隊網）