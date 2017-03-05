好運王福彩3D第17057期預測：獨膽推薦2北京新浪網 (2017-03-05 12:03)
大小分析：從近10期來看，百位開出小數較少，預計下期百位開出小數的可能較高，十位大數小數數一樣量，預計下期十位開出小數的可能較高，個位大數小數數一樣量，預計下期個位開出小數的可能較高。
獨膽推薦：2
配膽：9 0
和值看好：11，22，18
大小推薦：小小大、大大小
奇偶推薦：一奇二偶
012路推薦：200路、210路、211路
跨度推薦：8、3
組選形態：組六
單選：209，982，264，734，569，700，000，082，584，204
（夢之隊網）
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