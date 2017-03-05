江南燕福彩3D第17057期預測：絕殺一碼3北京新浪網 (2017-03-05 12:04)
上期17056期開獎號為：102。
出號特徵為：小小小、奇偶偶、質合質、合尾：3、和值：3。
根據以上開獎號以及出號特徵進行分析得出17057期推薦
膽碼關注：4、9、7
二碼關注：91、94、97、98
大小關注：小大大 小大小
奇偶關注：偶奇奇 奇偶奇
質合關注：合合質 質質合
合尾關注：0、4
和值關注：20、17、9
012路關注：101、210
殺1碼：3
複式單選推薦：百位（4719）十位（9784）個位（7419）
30注直選推薦：
497，781，994，981，199，481，797，099，097，787
941，047，149，479，177，477，794，444，987，197
089，974，074，744，171，489，499，997，471，749
（夢之隊網）
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