周日023 蘇足總杯 凱爾特人VS聖米倫 2017-03-05 20:30

地點：蘇格蘭-格拉斯哥

天氣：5度 小雨

場次：2016/2017蘇足總杯半準決賽

凱爾特人近況：

凱爾特人本賽季在國內賽場上威風八面，周中在聯賽客場大勝因弗內斯時候，球隊目前以26勝1平的驚人成績領跑蘇超積分榜，聯賽冠軍已經基本是囊中之物，凱爾特人也有足夠的精力來應對杯賽，而本場足總杯四分之一決賽遭遇的又是蘇格蘭冠軍聯賽的球隊聖米倫，實力優勢突出的凱爾特人自然是志在必得，陣容方面隨著主力射手格里菲斯和主力中場羅基奇的傷愈回歸，本場比賽凱爾特人可以派出最強陣容出戰。

聖米倫近況：

聖米倫是來自蘇格蘭冠軍聯賽的一支球隊，整體水準十分有限，而且球隊本賽季在聯賽中的發揮不太理想，目前25輪比賽過後，球隊僅以4勝8平13負的成績暫列積分榜最後一位，保級形勢如此嚴峻的情況下，相信聖米倫很難在杯賽中做過多停留，尤其對手是凱爾特人這樣的級別，本場比賽客場出擊，聖米倫難逃輸球出局的命運。

交鋒往績：

兩隊最近六次正式比賽交戰記錄，凱爾特人取得全勝。