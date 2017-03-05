姜天飛福彩3D第17057期預測：個位關注2路 殺7北京新浪網 (2017-03-05 12:04)
上期開出102，和值3，奇偶格式為：奇偶偶，大小格式為 小小小 跨度為2，201方程式為102。
百位近10期分析，1276772059，百位大數較多，大數近10期相對活躍。從奇偶來看：百位奇數較多，偶數較冷。從質合來看：百位質數較多。根據走勢分析，下期關注2路號碼。下期提供殺碼1。
十位近10期分析，0755307354，十位大小出現概率基本一致。從奇偶來看：十位奇數較多，奇數較活躍。從質合來看：十位質數較多。根據走勢分析，下期關注0路號碼。下期提供殺碼3。
個位近10期分析，2642128675，個位大小出現概率基本一致。從奇偶來看：個位奇數開出較少，偶數偏熱。從質合來看：個位質數較熱。根據走勢分析，下期關注2路號碼。下期提供殺碼7。
057期福彩3d推薦：
1、大小格式分析 小小大 大大小
2、奇偶格式分析 偶偶奇 奇偶奇
3、和值分析 7 2
4、兩碼分析 42 40 95
5、跨度分析 7 8 5
（夢之隊網）
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