皇甫原排列三第17057期預測：和值關注6 13 17北京新浪網 (2017-03-05 12:06)
第17056期體綵排三開獎為： 232 小小小，偶奇偶，質質質，202路，和值7，跨度為1
本期預測：
大小方面：根據上期走勢，本期出大大小希望最大，其次是大小小，小大小。
奇偶方面：上期為偶數出現概率較大，奇數反彈的可能性較高。重點推薦偶奇偶， 防偶奇奇，奇奇奇。
質合方面：上期為質數偏熱，開出合數的可能性較高。合質合，合合合，質合合都可關注。
排三第17057期精選推薦：
膽碼：5，4，8
和值：17，6，13
跨度：3，4，7
百位：8，3
十位：5，6
個位：4，8
組選大底：238，259，298，322，327，337，342，344，375，398
429，435，437，459，475，482，493，499，525，532
539，542，558，584，729，747，752，757，758，783
793，798，822，827，848，859，878，894，957，993
（夢之隊網）
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