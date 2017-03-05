周日021 德乙 比勒費爾德VS奧厄 2017-03-05 20:30

主隊近況

主場作戰的比勒費爾德隊在本周三凌晨進行的德國杯比賽中客場0比1負於德甲法蘭克福隊，在各項賽事中連續五場比賽不勝。比勒費爾德隊在開場六分鐘先丟一球並隨後錯失一次進球機會，在下半場不斷加強進攻但連續錯失進球良機，最終客場0比1落敗，賽后比勒費爾德隊主帥克拉姆尼表示在上半場展現出色攻防狀態的比勒費爾德隊無奈丟球並在下半場創造多次好機會的情況下沒能將比賽拖入加時賽。本周日主場迎來奧厄隊，比勒費爾德隊主帥克拉姆尼表示對手雖然換帥但在助理教練團隊的帶領下將不會做出太大改變，在最近比賽中表現不錯的比勒費爾德隊必須要延續此前的出色狀態但必須要提升把握機會能力，球員們必須要在場上全力以赴並在主場拿下勝利。從傷停情況來看，主力中前衛雅博、半主力進攻中場布蘭迪因傷缺陣，半主力右後衛朗正在進行恢復性訓練，主力中前衛舒茨、半主力進攻中場福格爾薩默爾累計五張黃牌停賽，其他球員都可以出場。

客隊近況

客場作戰的奧厄隊在上周日進行的德乙聯賽中主場1比4負於德累斯頓隊，在聯賽中連續四輪不勝。開場后完全不在狀態的奧厄隊在上半場留給對手太多空間並且連丟四球，在下半場經過不懈努力利用點球機會扳回一球並隨後錯失進球良機，最終主場1比4慘敗，本周二奧厄隊主帥多切夫宣布辭職，三名助理教練將會暫時掌管球隊的訓練。本周日客場挑戰比勒費爾德隊，奧厄隊臨時主帥倫克表示對手最近兩場比賽中表現出色，此役奧厄隊必須要在上輪聯賽輸球后全力反彈並頂住對手的定位球進攻，球員們必須要在場上保持穩固防守並憑藉頑強鬥志盡全力從客場帶走三分。從傷停情況來看，半主力進攻中場斯卡拉提蒂斯、替補中鋒魏格納正在進行康復治療，主力右後衛里祖托累計五張黃牌停賽，其他球員都可以出場。

比賽信息

場次：2016/17賽季德國足球乙級聯賽第23輪

球場信息：比勒費爾德，旭格競技場

天氣情況：多雲，10°