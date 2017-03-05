030 卡利亞里VS國際米蘭 負

意甲第27輪，主隊升班馬卡利亞里本賽季開賽來整體表現不錯，目前26戰9勝4平13負進35球失52球積31分暫列第12位，球隊上輪客場2-1擊敗了暫列倒數第二位的克羅托內，近6輪1勝2平3負狀態稍有下滑。客隊國際米蘭本賽季目前整體表現平平，較上賽季稍有退步，前26輪15勝3平8負進41球失27球積48分暫列第7位，球隊上輪主場1-3不敵暫列第2位的羅馬，近6輪4勝2負狀態稍有起伏。兩隊本賽季的首輪交手，卡利亞里客場2-1勝出表現不錯。亞盤初盤澳門0.88受一球0.98，對實力狀態均優但首輪主場負於對手且本場客場出戰的國際米蘭信心十足稍有傾向，開盤后澳門目前0.88受一球0.98保持不變，其他公司均升盤與澳門保持一致，歐賠初賠立博5.00 4.00 1.62，即時5.50 4.00 1.60也與整體亞盤同步。本場國彩選負，亞指選客讓一球。

054 里斯本競技VS吉馬良斯 勝平

葡超第24輪，主隊里斯本競技本賽季開賽來整體表現較上賽季稍有退步，但依舊保持在隊伍前列，目前23戰14勝5平4負進42球失24球積47分暫列第3位，球隊上輪客場2-0拿下了暫列第15位的埃斯托里爾取得三連勝，近6輪4勝1平1負狀態穩定。客隊吉馬良斯本賽季目前整體表現不錯，較上賽季有所進步，前23戰11勝6平6負進31球失25球積39分暫列第5位，其中客場12戰7勝2平3負表現較佳，球隊上輪主場1-0小勝暫列倒數第三位的莫雷倫斯，近6輪2勝2平2負，狀態稍有下滑。兩隊聯賽近4次交手，里斯本競技2勝2平佔上風。亞盤初盤澳門1.02一/球半0.78，對實力狀態雖優但面對客場成績不俗的對手的主隊來說有些過於看好，開盤后澳門目前1.08一/球半0.72，各公司也都稍有分散並不完全一致，更體現出一/球半的盤口應是將籌碼誘入深盤的意圖，所以本場應對平局有所防範，歐賠方面也與整體亞盤一致。本場國彩選勝、平。