周日022 德乙 菲爾特VS紐倫堡 2017-03-05 20:30

主隊近況

主場作戰的菲爾特隊在上周六凌晨進行的德乙聯賽中客場1比1戰平維爾茨堡踢球者隊，在聯賽中連續四輪不敗。開場不久險些丟球的菲爾特隊在上半場與對手展開悶戰，在下半場開始兩分鐘被對手破門后五分鐘收到對手烏龍大禮，最終在雙方悶戰之後客場1比1戰平對手，賽后菲爾特隊主帥拉多基表示在控球時顯得太急躁的菲爾特隊基本上沒能創造出進球機會並在下半場憑藉定位球機會扳平比分后沒能展現求勝信念。本周日主場迎來紐倫堡隊，菲爾特隊主帥拉多基表示德比戰有自己的比賽規則，菲爾特隊必須要在這場非常激烈的比賽中證明自己並把握住攻防轉換機會。從陣容上看，替補門將豐克、半主力后腰薩瑪、主力中前衛J.賈蘇拉正在進行康復治療，其他球員都可以出場。

客隊近況

客場作戰的紐倫堡隊在上周日進行的德乙聯賽中主場0比1負於波鴻隊，在聯賽中連續三輪不勝。開場后表現積極的紐倫堡隊連續錯失進球良機並在第35分鐘被對手破門，在下半場不斷加強進攻但繼續大肆浪費進球機會，最終主場0比1落敗，賽后紐倫堡隊主帥施瓦茨表示開賽前連續損失兩名中場主力的紐倫堡隊在開場階段表現不錯並在在下半場展現出色攻防狀態和拼盡全力的情況下沒能挽回敗局。本周日客場挑戰菲爾特隊，紐倫堡隊主帥施瓦茨表示球隊在上輪聯賽失利后在訓練中恢復鬥志，此役紐倫堡隊必須要在比賽中展現比賽慾望、頑強鬥志和求勝慾望並且盡全力憑藉出色狀態在客場取得一個好結果。從傷停情況來看，主力左後衛塞普西、主力進攻中場萊博爾德正在進行康復治療，替補門將拉科夫斯基、替補進攻中場胡夫納格爾因傷缺陣，主力后腰艾拉斯、替補中前衛埃夫塞夫、主力進攻中場薩利正在進行狀態調整，半主力左後衛里波特、主力后腰佩特拉克、主力進攻中場薩比里、替補中鋒S.帕克和托伊謝特因傷出場成疑，主力進攻中場莫瓦爾德傷愈病愈歸隊。

比賽信息

場次：2016/17賽季德國足球乙級聯賽第23輪

球場信息：菲爾特，口力競技場

天氣情況：多雲，11°