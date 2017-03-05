曲昌春講歷史看競彩：費耶諾德小勝 圖盧茲不勝北京新浪網 (2017-03-05 12:09)
今天是3月5日，歷史上的今天發生過哪些大事呢？
1963年3月5日，《人民日報》發表毛主席題詞：「向雷鋒同志學習」。隨後，劉少奇、周恩來、朱德、鄧小平等黨和國家領導人都發表了號召學習雷鋒的題詞。我軍廣大指戰員熱烈響應向雷鋒同志學習的號召，迅速在全國掀起了學習雷鋒共產主義精神的熱潮。
時至今日，雷鋒精神仍不過時。但我還是讚成將雷鋒叔叔還原成有血有肉、有人間煙火氣的人。
比如雷鋒叔叔也愛美，買過皮夾克和皮鞋；比如雷鋒叔叔也有感情，有過有情感共鳴的女性朋友；這些細節構成了真正的雷鋒，非但不是抹黑，而是讓雷鋒叔叔的形象更加豐滿。
我喜歡這樣的雷鋒叔叔，有血有肉，有感情有擔當。
書歸正傳，回歸足彩。
昨天足彩表現一般，雖然任九命中55注，勝負彩命中一等獎，可惜正路結果太多了，火鍋出現了。本期有潛在冷點，我做了相應設計，還是會採用相對的博膽，防範可能的冷門。這是我的打法，僅供大家參考。
給大家推薦一組競彩2串1
018 鹿特丹斯巴達-費耶諾德
費耶諾德近況上佳，兩隊賽季首次交鋒，費耶諾德主場狂勝。本場客場作戰，讓一球/球半，贏球難度不大。
鹿特丹斯巴達 負 1.24
高賠選擇 讓平 3.55
比分 0比1 1比2
042 圖盧茲-里爾
兩隊本賽季首次交鋒，圖盧茲客場獲勝，但從其主場對陣里爾戰績來看，並不理想。圖盧茲主勝賠率達到了1.94，相對偏高。
圖盧茲 讓負 1.69
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