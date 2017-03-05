周日026 荷甲 格羅寧根VS阿賈克斯 2017-03-05 21:30

地點：荷蘭-格羅寧根

天氣：12度 多雲

場次：2016/2017荷甲第25輪

格羅寧根近況：

格羅寧根進入2017年後遲遲找不到狀態，上周末主場不敵烏德勒支后，球隊最近6輪聯賽2平4負無一勝績，期間共丟9球，可見防守不力是球隊眼前的主要問題，主帥法貝爾上輪聯賽對首發做出調整，范尼夫、佩尼先後失去主力位置，但是收效甚微，本場比賽面對強大的阿賈克斯，格羅寧根想要爆冷機會不大，要知道球隊最近6次和對手碰面輸足5場，毫無心理優勢。

阿賈克斯近況：

在經歷了略顯起伏的前半程后，阿賈克斯在2017年的表現趨於穩定，上周末主場大勝赫拉克勒斯后，球隊最近9場比賽8勝1平保持不敗，在積分榜上緊隨領頭羊費耶諾德，滴水不漏的防守是阿賈克斯近期的最大亮點，球隊最近9場比賽僅丟兩球，後防線可謂是固若金湯，此外阿賈克斯本賽季的主客場發揮十分均衡，至今12個聯賽客場9勝2平1負拿分效率極高，陣容方面除了主力中場辛克赫拉芬一人有傷在身外，其他骨幹均可出戰，面對狀態低迷的格羅寧根，阿賈克斯自然是志在三分。

交鋒往績：

兩隊最近六次正式比賽交戰記錄，格羅寧根1勝5負完全落於下風。

預計首發：

格羅寧根：盧姆、克魯斯維克、卡什亞、利爾達姆、耶尼、范德維爾夫、蒂加杜尼、弗爾、卡羅爾、拉什卡、范沃夫斯溫克爾

阿賈克斯：奧納納、菲爾特曼、里德瓦爾德、桑切斯、尤尼斯、克拉森、齊耶赫、辛科格拉森、舍內、埃爾加齊、多爾貝格