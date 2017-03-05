柳興國排列三第17057期預測：關注212路號碼北京新浪網 (2017-03-05 12:13)
17056期出號232 ；出號走勢：小小小，偶奇偶，質質質 ，和值7，012路分佈202，近期近3期小碼出現較多。從質合來看，近期質碼較熱。
柳興國本期分析：
大小關注：大大大 大小小
奇偶關注：奇奇偶 奇偶偶
質合關注：合質質 質質合
和值關注：10 20 15
012路關注：212路
組選形態：組六
跨度推薦：7、6
3碼定位直選：百位（582）十位（784）個位（814）
單選：578，638，648，671，679，884，639，534，678，274
（夢之隊網）
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