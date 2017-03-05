周日020 德乙 海登海姆VS桑德豪森 2017-03-05 20:30

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日期:3月5日20:30，2016/17賽季德國足球乙級聯賽第二十三輪第三個比賽日將進行三場比賽，其中海登海姆隊將在主場迎戰桑德豪森隊。主隊在最近五場比賽中取得1勝1平3負，客隊在最近六場比賽中取得2勝4負。攻防實力不俗的兩隊在冬歇期后均表現得不盡如人意，此番相遇，防守更加穩固並佔有主場之利的海登海姆隊有望在這場爭奪激烈的比賽中保持不敗。

主隊近況

主場作戰的海登海姆隊在上周六進行的德乙聯賽中客場0比0戰平杜塞爾多夫隊，在聯賽中連續兩輪不勝。開場后迅速進入狀態的海登海姆隊在上半場沒有獲得太好機會，在下半場與對手展開對攻但沒能把握住好機會，最終客場0比0戰平對手，賽后海登海姆隊主帥施密特表示展現出色防守和頑強鬥志的兩隊在場上犯規很多並且海登海姆隊在出色地防住對手定位球進攻后沒能發起有針對性的進攻。本周日主場迎來桑德豪森隊，海登海姆隊主帥施密特表示防守嚴密和團結的對手擁有很多既年輕又有技術和速度的球員並且擅長攻防轉換，在最近客場比賽中找到穩定狀態的海登海姆隊將會盡全力提升主場表現並在比賽中提升進攻穿透性和速度，盡全力通過儘早奪回球權獲得更多進攻空間和機會。從陣容來看，主力中衛K.克勞斯、替補進攻中場哈洛蘭、替補中鋒魏德曼正在進行康復治療，替補右後衛貝克爾、半主力右後衛Ro.斯特勞斯因傷缺陣，其他球員都可以出場。

客隊近況

客場作戰的桑德豪森隊在上周六凌晨進行的德乙聯賽中主場0比1負於不倫瑞克隊，在各項賽事中遭遇四連敗。桑德豪森隊開場后立即給對手施壓並在比賽前三十分鐘浪費多次機會，在下半場逐漸被對手掌控比賽並在被對手破門后依然沒能把握住機會，最終主場0比1落敗，賽后桑德豪森隊主帥科恰克表示沒能讓強敵在上半場進入比賽狀態的桑德豪森隊沒能抓住自己創造出來的很多機會並在下半場再次在定位球上丟球。本周日客場挑戰海登海姆隊，桑德豪森隊主帥科恰克表示戰術紀律性很強的對手在跑動和對抗方面表現得非常強悍，此役桑德豪森隊必須要在這場硬仗中做好應對壓力的準備並展現頑強鬥志。從陣容上看，替補中前衛M.延森正在進行康復治療，主力中衛基斯特、半主力進攻中場武庫文迪卡因傷缺陣，主力中鋒伍藤因傷出場成疑，半主力進攻中場沃爾曼傷愈歸隊。

比賽信息

場次：2016/17賽季德國足球乙級聯賽第23輪

球場信息：海登海姆，福伊特競技場

天氣情況：多雲，9°

交戰記錄

主隊在雙方最近6次交戰中取得1勝5平0負進6球失3球，在2016年2月進行的德乙主場比賽中1比1戰平對手。海登海姆隊近10場3勝2平5負(其中主場1勝0平2負)，桑德豪森隊近10場3勝2平5負(其中客場1勝1平2負)。從最近狀態來看，主隊的狀態稍好一些。

預計首發

海登海姆：Ke.穆勒；菲爾普，M.維泰克，貝爾曼，菲克；格里斯貝克，里瓦羅；施納特勒，特爾考夫；克萊恩迪恩斯特，維霍埃克

桑德豪森：科拿勒；柯林曼，科尼平，戈登，羅斯巴赫；庫洛維茨，林思梅耶爾；普萊德爾，德斯特羅夫；伍藤，赫勒