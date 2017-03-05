江南燕排列三第17057期預測：膽碼關注2 7 8北京新浪網 (2017-03-05 12:14)
上期17056期，開獎號為：232。出號特徵為：小小小、偶奇偶、質質質，合尾：7，和值：7。
根據以上開獎號以及出號特徵進行分析得出17057期推薦
膽碼關注：2、7、8
二碼關注：73、76、78、72
大小關注：大大小 大大大
奇偶關注：奇偶偶 偶偶奇
質合關注：質合質 合合合
合尾關注：7、2
和值關注：17、6、4
012路關注：122、222
殺1碼：9
複式單選推薦：百位（7813）十位（8067）個位（2810）
30注直選推薦：
782，882，781，162，862，172，372，670，868，700
188，761，800，688，382，380，702，160，370，888
381，600，360，772，762，378，778，100，101，808
（夢之隊網）
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