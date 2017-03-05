索馬利亞總理周六(4日)發表聲明，由於南部灣區乾旱，過去48小時內已經造成至少110人死於飢餓和腹瀉，政府上周也發表聲明，說這場旱災是全國性的災難。

綜合外媒報導，總理海爾(Hassan Ali Khaire)在周六的聲明中也援引上周政府的聲明，表示這場全國性的乾旱災難，對當地的居民和酪農造成嚴重打擊，政府將盡最大的努力援助深受飢餓所苦的索馬利亞人。

據聯合國兒童基金會(UNICEF)今年二月的報告指出，索馬利亞乾旱已遭成當地27萬名兒童嚴重影響不良，而2011年，該國至少有26萬人死於饑荒。乾旱導致了急性的腹瀉、霍亂和麻疹的傳播蔓延，至少550萬人面臨水媒介傳染病(Waterborne disease)的威脅。

聯合國統計，全國有500萬人需要援助，近日甚至有數千人湧入首都摩加迪休(Mogadishu)尋求援助，對該地區及國際的人道救援機構倍感壓力，索馬利亞政府也警告，受饑荒影響，侵犯人權和犯罪的事件頻傳。該國長期受到安全問題所苦，首都及該國政府聯邦政府控制區時常與支持蓋達組織的青年黨(Al-Shabaab)發生衝突。