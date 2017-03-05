台籍毒販遭印尼警方包圍拒捕 1人遭擊斃NOWnews今日新聞 (2017-03-05 11:36)
印尼警方表示周三(1日)在坦格朗市(Tangerang)追捕兩名台灣籍毒販時，雙方交火過程擊斃了其中一名35歲的高姓男子(Kao Chin Hung)，並查獲了數十公斤的甲基安非他命。
根據印尼當地媒體報導，雅加達警察署毒品調查科官員說，兩名台灣籍毒販共持有12.5公斤的甲基安非他命。警方臥底探員要求兩名因持有安毒被捕的兩名印尼人假扮買家，約兩嫌在坦格朗市商場內的Maxx咖啡廳進行交易，隨後警方圍捕兩人。試圖抵抗的高姓男子遭警方開槍擊中，在送醫途中身亡。
被圍捕的兩人分別為35歲的高姓及42歲的劉姓男子(Liu Han Chin)，另外一名遭逮捕的劉姓嫌犯向警方坦承，仍有安非他命藏在落腳飯店內，海關人員尋線調查兩人藏身的飯店房間，起出被分裝成8份重達7.5公斤的安毒。在該國持有毒品是重罪，依據印尼當地法律規定，遭逮的劉嫌最高可能被求處死刑。
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