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去年台灣最暢銷的藥、降膽固醇必備藥物「冠脂妥」，驚爆有偽藥在市面上流通！食品藥物管理署已經查獲一批「幾可亂真」批號「MV503」的偽藥，但尚未掌握來源，總數也不清楚。原廠已停止供應此批號藥品，也通知藥局下架。

食藥署副組長遲蘭慧說，這項訊息是日前由冠脂妥的製造商「台灣阿斯特捷利康」公司通報，該公司也是經由藥師公會通報才得知，食藥署啟動稽查後確認是偽藥，但流入市面的數量有多少？目前都不清楚。

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