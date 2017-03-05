（中央社紐約4日綜合外電報導）美國總統川普今天推文質疑好萊塢男星阿諾史瓦辛格宣布辭退「新名人接班人」實境秀的主持工作一事，表示阿諾是因為收視率不佳才非自願離職，引起網友一陣砲轟。



路透社報導，阿諾（Arnold Schwarzenegger）昨天宣布，將不會返回國家廣播公司（NBC）的「新名人接班人」（The New Celebrity Apprentice）第2季。他責怪節目監製、前主持人川普拉下收視率，並形容川普為節目的「包袱」。



但川普不這麼認為。



川普在私人推特寫道：「阿諾史瓦辛格並非自願離開新名人接班人，他是被自己差勁（又可悲）的收視率炒魷魚，才不是我炒的，好節目卻有個這麼可悲的收尾。」



川普推文後，戰火持續延燒，阿諾隨即推文回應：「你應該考慮聘用新人來幫你編寫笑話跟核對事實。」



國家廣播公司沒有針對阿諾決定請辭或節目命運置評。



不過，推文早已引來網友關注，許多人看不下去川普「管太多」，紛紛跳出來留言回應。



有網友直嗆川普：「我的老天啊，可以請你專注在重要的事嗎？你真的覺得我們比較在意收視率，而不是你正在毀掉美國嗎？」 也有人酸他：「你現在不是應該要治國什麼的嗎？」 也有網友說：「很難想像現在是美國總統在推文寫這種東西。」（譯者：中央社周莉芳）1060305