挖破瓦斯管致嬰痙攣 工頭遭起訴中央社 (2017-03-05 11:35)
（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）基隆市碇內街施作污水下水道工程時，不慎挖斷天然氣管線，現場負責人伍姓男子未即時疏散住戶，導致男嬰吸入過多天然氣，出現抽蓄、痙攣症狀，檢方偵查後，起訴伍男。
起訴書指出，擔任「基隆市政府污水下水道第一期修正實施計畫南河系統管線新建工程（第四標）」現場工程師的61歲伍男，因疏於調查地下管線資訊，民國104年10月22日上午11時許，指揮下游包商劉男雇用的挖土機司機林男，開挖一處社區外道路時，不慎挖斷天然氣管線。
檢方表示，挖斷管線後，伍男並未疏散社區住戶，導致社區1名1個月大的湯姓男嬰吸入過多天然氣，疑似缺氧合併抽蓄，及出現新生兒痙攣症狀。
伍男在檢方偵訊時坦承由他決定開挖地點，且事先並未詢問瓦斯公司地下是否有管線，但辯稱他只能依社區污水下水道廠商提供的洗管地點做直線延伸，而且有先試挖。
檢方偵查後，依業務過失傷害起訴伍男，另檢察官認定劉男及林男只能依照伍男指示施工，並無決策權限，兩人予以不起訴。1060305
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