（中央社華盛頓2017年3月5日綜合外電報導）美國媒體報導，美國總統川普預期明天將簽署修訂過的旅遊禁令，距離他在全美引起軒然大波並造成機場一片混亂的原始禁令發布時間，過了1個多月。



法新社報導，美國政治新聞機構Politico指出，目前尚不清楚川普計劃作出哪些改變。



川普最初於1月27日發布的命令遭到廣大批評，因為它等同1道穆斯林禁令，且執行草率倉促--實際上根本未對大眾示警或給執法的機關準備機會。



該項命令暫時禁止7個以穆斯林為主的國家公民入境美國90天，禁止難民的時間則長達120天，敘利亞難民更是永久禁止赴美。



然而，川普的禁令在連遭兩道法院判決阻礙後戛然而止--分別是西雅圖聯邦法官針對川普禁令的全國暫緩執行，接著美國舊金山第九上訴巡迴法院也支持這項判決。（譯者：中央社許湘欣）