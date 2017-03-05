南蘇丹漲移工申請費 一百美金可變一萬中廣新聞網 (2017-03-05 11:10)
南蘇丹大幅調整外國人工作申請的許可證收費，原本收費是一百美元，調整之後，最高可以收到一萬美元。
南蘇丹勞動部宣佈，即日起，外國人申請工作許可，收費最低一千美元，最高一萬美元，收費高低要看專業類別。官員說，這麼做的目的，是要增加國庫收入。
南蘇丹目前正面臨飢荒，有十萬人受影響，飢荒是內亂所造成，不過南蘇丹政府對國際援助處處設限。（圖片取材自網路）
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