南蘇丹大幅調整外國人工作申請的許可證收費，原本收費是一百美元，調整之後，最高可以收到一萬美元。



南蘇丹勞動部宣佈，即日起，外國人申請工作許可，收費最低一千美元，最高一萬美元，收費高低要看專業類別。官員說，這麼做的目的，是要增加國庫收入。



南蘇丹目前正面臨飢荒，有十萬人受影響，飢荒是內亂所造成，不過南蘇丹政府對國際援助處處設限。（圖片取材自網路）



