妻電郵址被公開 美副總統彭斯譴責美聯社中廣新聞網 (2017-03-05 11:10)
美國副總統彭斯批評美聯社在報導中，公開他妻子的電子信箱的地址，說這侵害到當事人的隱私，並有可能威脅到他們一家的安全，他的律師已經發函美聯社執行長。
美聯社上禮拜披露彭斯在擔任印地安納州長期間，也曾使用私人信箱處理公務，在一篇相關報導中，公佈了彭斯夫人的電子信箱，不過在知道那個信箱仍然在使用之後，它們已經把信箱地址從報導中刪除。（圖片取材自網路）
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