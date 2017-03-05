美國副總統彭斯批評美聯社在報導中，公開他妻子的電子信箱的地址，說這侵害到當事人的隱私，並有可能威脅到他們一家的安全，他的律師已經發函美聯社執行長。



美聯社上禮拜披露彭斯在擔任印地安納州長期間，也曾使用私人信箱處理公務，在一篇相關報導中，公佈了彭斯夫人的電子信箱，不過在知道那個信箱仍然在使用之後，它們已經把信箱地址從報導中刪除。（圖片取材自網路）



