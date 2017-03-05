南韓警方表示，兩名台灣女子涉嫌詐騙被捕，其中江姓女生希望，不要將她被捕的事情，告知在台灣的家人，所以根據「刑事訴訟法」，為她選任了律師為她辯護。



江姓女生，涉嫌於上個月15號，在南韓水原詐騙四百萬韓元、約合新台幣十萬多元時，被警方逮捕移送法辦。



南韓警方表示，因涉嫌詐欺而被捕的兩名女子，如果被判刑的話，就必須在南韓的看守所服刑，服刑期滿後，方能返回台灣。



