（中央社台北5日電）中國大陸網友近來熱議「微胖才是最好的身材」話題。有自媒體報導說，70%男人都覺得微胖的女人適合做老婆，跡象顯示，微胖的女性更受到男性的青睞，例如當年的瑪麗蓮夢露曾是個萬人迷。



大陸微博近來瘋傳上述話題，一家自媒體引述相關調查報導，27%的男人喜歡曲線優美、豐滿圓潤的女性；70%男人都覺得微胖的女孩適合做老婆，而這可能與孕育後代需要大量能量的觀點有關。



大陸網路上還流傳著一些幸福女人的新特徵，包括圓臉、下巴豐滿、臀大、腿不能細、小腹稍有脂肪以及微胖女性格開朗、樂觀大方。



這個話題引發大陸網友熱議，但有網友吐槽說，「千萬別被誤導了，男人們的微胖是相對於一點肉都沒有的『排骨』而言的。不是肉嘟嘟。」



還有網友貼文說，「快別鬧了，只有瘦子才可以談論身材。」1060305