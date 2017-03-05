台中市大里區，凌晨發生民宅火警，經市府消防局緊急調派十多部消防、救護車輛趕往搶救，火勢約延燒半小時才被撲滅，救難人員在驚險中從三樓救出三位受傷的男女民眾，緊急送醫後急救，所幸都沒有生命危險；起火原因有待調查。



（李河錫報導）



台中市消防局表示，這起造成三人受傷的民宅火警，是五號、週日凌晨兩點多，發生在大里區新仁路二段巷道內的一處透天民宅，因故發生火警，市府消防局據報後，緊急調派大里、國光與信義等消防分隊，出動十一部消防、救災與救護車輛，會同近三十名消防救災人員趕往搶救。



當大批救難人員，趕抵現場時，濃煙從屋內往天際直竄，住在屋內的三為民眾則是緊靠鐵窗旁呼救，經救難人員在驚險中將三人搶救下來，其中有位男子在逃離火場時，雙手被割、身上也遭到燒燙傷，另有一男一女則是遭到嗆傷，都緊急被送往大慶中山醫院與大里仁愛醫院救治。



三位傷者經送醫急救後，所幸都沒有生命危險，至於這起火警發生原因，還有待市府消防局派員調查釐清！



（翻攝：李河錫）



