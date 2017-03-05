冠脂妥偽藥流竄市面 北市封存百盒中央社 (2017-03-05 11:11)
（中央社記者梁珮綺台北5日電）去年給付健保最多的降膽固醇的「冠脂妥」驚傳有偽藥，且大量流入市面，北市衛生局表示，已在某藥局扣押、封存110盒「冠脂妥」。
健保署2月統計顯示，去年健保給付藥品前10名，「冠脂妥」名列第一，共花新台幣23億元；新北市一家藥局2日在替民眾調劑時，發現藥品色澤與以往不同，通報食藥署，確定該藥批號MV503出現偽藥，已流入市面。
北市衛生局昨配合新北地檢署調查，食品藥物處長王明理表示，北市某藥局的「冠脂妥」來源與新北市藥局偽藥來源相同，前往稽查發現該藥局10毫克的「冠脂妥」有3種批號、5毫克有1種批號，共110盒。
王明理指出，110盒「冠脂妥」當中，有66盒為10毫克、44盒為5毫克，出現偽藥的MV503有63盒，已全部封存，後續配合檢調單位調查。1060305
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【日本大阪西川】《花曜宮廷》頂級日本製93/7法國羽絨冬被
- 《絲蔓》特大100%長纖長絨棉四件式舖棉兩用被床包組
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式無框畫掛鐘30*30 (cm)2.5cm背空
- 宿霧玩很大資生堂島沙丁魚風暴五日(M)
- 【良金牧場】牛肉乾禮盒4盒(60g任選12包/盒)
- 凱瑞．100%精梳棉．標準雙人床罩組全套．全程臺灣製造
- 【瑞典Skeppshult】鑄鐵淺煎鍋 18公分 山毛櫸握把(斯肯特
- EPOS 時代經典極致機械錶(3401.132.20.15.25)黑面鋼帶款
- 【COACH】圓牌LOGO荔枝紋皮革MINI波士頓兩用包(桃紅色)
- HAMILTON Jazzmaster 經典女用機械錶 H32335555 玫瑰金色款
0305讀報【台灣好新聞報】
新北市三芝賞櫻健行趣三生步道相揪逗陣來【大成報】
涉性侵、劫殺外拍小模 凶嫌竟然已婚【NOWnews今日新聞】
韓媒：失聯2台女性 涉電話詐騙在韓落網【中廣新聞網】
打造自然材質感官公園 中市西區細兒215公園開工【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》