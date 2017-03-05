0305讀報／蘋果：女模命案 惡女見屍裝哭台灣好新聞報 (2017-03-05 10:00)
編輯中心／綜合報導
陳姓女模遭性侵勒斃案，承辦警方昨透露，兇手程宇就訊時坦承預謀犯案，並指是女友梁思惠策劃性侵劫財，警方研判梁女是這起令人髮指的兇案主謀，梁女則矢口否認涉案，檢方昨以殺人等罪聲押兩人獲准。警方並透露，蛇蠍女梁女被帶到現場找屍體時，竟驚呼：「怎麼會這樣？」還佯裝哭泣，事後證明她全程在場目擊兇案，警方說：「她的表現太假掰、太冷血了！」
《蘋果》追查發現，程宇（24歲）原名高廷宇，後改從母姓，已婚，他與妻子、母親就住在案發地萬象大樓，梁思惠（22歲）其實是程的小三。
蘋果日報頭條連結：https://goo.gl/0QlJVV
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