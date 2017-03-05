似乎無懼舊版本旅行禁令造成的爭議，美國總統川普(Donald Trump)可能於3月6日發表新的旅行禁令，但舊版本的旅行禁令在上訴法院的判決後目前也暫緩執行，不確定白宮未來是否會繼續爭取舊版本放行。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導，川普原定上周三(1日)再度以總統級行政命令簽署新的旅行禁令，但在他對國會演說後決定暫緩，一位不具名高級官員告訴記者說，有鑑於伊拉克在對抗「伊斯蘭國」(IS)上具重要地位，國務卿提勒森(Rex Tillerson)、國防部長馬提斯(James Mattis)及國安顧問麥馬斯特(H. R. McMaster)都主張將伊拉克從禁令名單中刪除。

最初版本的旅行禁令限制了包含伊拉克在內的7個穆斯林多數國家，不但引起軒然大波，還造成舉國抗議，四個月內暫時禁止難民入境及無限期禁止敘利亞難民入美也讓移民人權團體大力撻伐。川普團隊更與暫緩執行禁令的聯邦地方法院纏鬥到美國舊金山第九巡迴上訴法院，目前禁令仍暫時中止。