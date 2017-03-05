美國總統川普(Donald Trump)周六(4日)稍早在推特上發文，指控大選期間遭到歐巴馬政府竊聽，他甚至是到了當選後才知道，但川普仍未就這項指控發表任何證據，歐巴馬的發言人也否定了這個說法。

根據美國國家廣播公司(NBC)報導，川普在接受福斯新聞(Fox News)訪問時提出這項指控，但未提出任何相關證據。一位不具名的美國高級官員告訴NBC記者，川普的控訴一點價值也沒有，總統甚至沒有徵詢其他政府內部人士的意見，僅僅在他喜歡的社交媒體平台上發表。

雖然沒有指名道姓，但前總統歐巴馬的發言人路易斯(Kevin Lewis)也在推特上圓滑的否認了這項指控，他說歐巴馬執政期間，白宮並未下達任何監視美國公民的命令，相關的指控都是空穴來風。

他也進一步說，依照過去歐巴馬政府的原則，他們也不會讓任何白宮官員干涉司法部門調查的獨立性，因此他們也不會下達監視任何一位美國公民的命令。美國聯邦調查局(FBI)發言人也說，他們不會對總統的這則推文發表任何評論。