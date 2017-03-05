駁川普竊聽指控 歐巴馬發言人：並未竊聽任何美國公民NOWnews今日新聞 (2017-03-05 10:56)
美國總統川普(Donald Trump)周六(4日)稍早在推特上發文，指控大選期間遭到歐巴馬政府竊聽，他甚至是到了當選後才知道，但川普仍未就這項指控發表任何證據，歐巴馬的發言人也否定了這個說法。
根據美國國家廣播公司(NBC)報導，川普在接受福斯新聞(Fox News)訪問時提出這項指控，但未提出任何相關證據。一位不具名的美國高級官員告訴NBC記者，川普的控訴一點價值也沒有，總統甚至沒有徵詢其他政府內部人士的意見，僅僅在他喜歡的社交媒體平台上發表。
雖然沒有指名道姓，但前總統歐巴馬的發言人路易斯(Kevin Lewis)也在推特上圓滑的否認了這項指控，他說歐巴馬執政期間，白宮並未下達任何監視美國公民的命令，相關的指控都是空穴來風。
他也進一步說，依照過去歐巴馬政府的原則，他們也不會讓任何白宮官員干涉司法部門調查的獨立性，因此他們也不會下達監視任何一位美國公民的命令。美國聯邦調查局(FBI)發言人也說，他們不會對總統的這則推文發表任何評論。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
化妝台 玩具．化妝台收納椅．kilinpo 化妝台．契斯特 化妝台．Homelike 化妝台．tomy 化妝台．mother garden 化妝台．第二代 化妝台．LOVEL 化妝台．360 旋轉 化妝台．優利亞 化妝台．Sanrio 迷你 化妝台．多功能 化妝台．STYLEHOUSE 化妝台．伸縮 化妝台．SANRIO 化妝台．Melody 化妝台．亞普 化妝台．化妝台收納櫃．胡桃 化妝台．掀鏡化妝台．羅莎 化妝台．kiky 化妝台．Hello Kitty 化妝台．YoStyle 化妝台．Rosa 化妝台．美麗化妝台．pinocchio 化妝台．維克 化妝台．Kitty 化妝台
金正男紋身 竟是日黑道守護神鬼若丸【中央社】
在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕【中央社】
村上春樹新書寫了什麼？ 讓日本右翼急眼【北京新浪網】
英國上院修正案或阻脫歐 首相:堅持兩周后啟動【北京新浪網】
中方激烈反薩德 南韓回應:我防北韓關你啥事【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》