（中央社記者游凱翔台北5日電）2名台灣女性到韓國打工疑涉嫌電信詐騙遭逮，引起關注。前警大教授葉毓蘭指出，韓國在西元2009年，曾羈押過台灣逾400名詐騙犯，這跟時下年輕人追求快速、輕鬆的賺錢觀念有關。



2名台灣女性日前傳出赴韓國後失聯，外交部查詢後表示，2人因涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，韓國警方目前正進行相關調查，2人未來將在韓國接受司法審判。



葉毓蘭認為，電信詐騙案犯罪年齡層下降，跟台灣勞動觀念的改變有關，台灣年輕人越來越不喜歡勞力密集的工作，追求快速、輕鬆的賺錢方式，才會讓詐騙集團有利可圖，吸收成為車手。



另一方面，近年來到世界各國「打工遊學」、「打工度假」盛行，不少涉世未深的年輕人抱著憧憬到海外後，發現事與願違，竟然成為電信詐騙嫌犯，但因人生地不熟，擔憂遭遇不測，只能成為共犯。



葉毓蘭指出，司法院曾經統計，25歲以下的年輕車手，回台後法官幾乎都會給予緩刑、易科罰金，是沒有機會坐牢的，因此總會抱著「試試看」僥倖心態。



但這些青年們沒想到，2009年台灣與大陸「陸嫌歸陸嫌、台嫌歸台嫌」的默契，已在去年遭打破，犯了罪後可能得在當地面臨司法審判，情勢翻轉後，台灣人在國外遭逮、留置的就變多了。



葉毓蘭也強調，即使在兩岸共打合作的過程中，大陸曾讓利讓台嫌回到台灣，但泰國、韓國未必如此。她舉例，2009年時，韓國就曾羈押過台灣逾400名嫌犯，並在當地接受司法審判、坐牢，這跟台灣媒體對於正確觀念的披露不足，導致青年們有「羅曼蒂克」的不切想法有關。



「教育部、勞動部及外交部應該一起合作，降低國人在外的犯罪率」，葉毓蘭呼籲，時下年輕人法學素養不夠，導致對藉由海外犯罪獲取暴利的方式，有不切實際的想法，且目前情勢已改變，除了藉由媒體披露、宣導正確的資訊外，也希望政府應跨部會合作，將相關犯罪率降到最低。1060305