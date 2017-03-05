古都馬拉松 女大生終點前3公里休克中央社 (2017-03-05 10:32)
（中央社記者張榮祥台南5日電）彰師大1名19歲女大學生，今天參加台南古都國際馬拉松半馬組，上午8時40分接近終點3公里前，疑因休克昏倒，送醫時無生命跡象，經過搶救，已恢復意識。
台南市體育處證實，國立彰化師範大學19歲陳姓女大學生首次參加半馬，上午8時40分行經安平區慶平路，距終點僅剩3公里時，疑因休克昏倒，無生命跡象，立刻被送往郭綜合醫院搶救。
體育處說，經醫院搶救，陳姓女大學生已恢復意識，陳女的父母獲報後也趕到醫院。
除這起女大生休克昏倒外，還有1名選手中暑，數名選手擦傷，送醫後無大礙。
台南古都國馬拉松今天清晨5時45分鳴槍起跑，超過1萬名選手參賽，分為全程馬拉松組（42.195公里)、半程馬拉松組（21.0975 公里）、健康休閒組（4公里）3個組別，起跑點和終點都在永華市政中心前廣場。1060305
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