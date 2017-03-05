別再搞獨立 蘇格蘭在野黨籲別再辦公投中央社 (2017-03-05 10:21)
（中央社格拉斯哥4日綜合外電報導）蘇格蘭在野黨領袖今天強調不應再辦獨立公投，並敦促執政的民族主義政黨，把重點放在善加利用英國脫離歐洲聯盟（EU）的好處，而不是藉機爭取獨立。
法新社報導，蘇格蘭保守派領袖戴維森（Ruth Davidson）今天在格拉斯哥舉行的黨代表大會上表示，隸屬蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）的蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon），試圖逼迫蘇格蘭再辦獨立公投。
蘇格蘭2014年公投以5成5票數決定續留英國。去年英國公投則以6成2票數決定續留歐盟。
左派分離主義的「蘇格蘭民族黨」內有許多人希望施特金在3月17至18日的黨大會上宣布再次推動公投。英國本月底前即將和歐盟展開為期兩年的脫歐談判。
在半自治蘇格蘭議會領導第二大黨「蘇格蘭保守黨」（Scottish Conservative）的戴維森，今天重申反對蘇格蘭獨立。
她說：「蘇格蘭曾說過不獨立，蘇格蘭現在也要說：不要再逼我們舉行另一次公投。」1060305
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