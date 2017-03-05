據南韓警方消息，涉嫌與電話詐騙金錢組織犯罪有關連，而被捕的江姓台灣女大學生，是在接受組織教育後到韓國，上個月15號，她在南韓水原詐騙40萬韓元（約台幣一萬多元）時，被警方逮捕移送法辦。



目前江姓女大生被拘禁在南韓首爾近郊「議政府看守所」，被捕後，她要求南韓警方，不要將她被捕之事告知在台灣的家人和代表部，因此南韓警方根據「刑事訴訟法」，為她選任了律師為她辯護。



南韓YTN電視今天報導，因涉嫌詐欺而被捕的江姓女學生，如果被判刑，必須在南韓的看守所服刑，服刑期滿後，才能返回台灣。南韓媒體引用警方消息說，與江女一起在南韓活動的另外1名台灣女性，也因為涉及電話詐騙案，在同月14號，比江姓女大生早一天在韓國落網。（王長偉首爾報導）（韓YTN電視畫面）



