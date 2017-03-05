波蘭推人選和圖斯克搶歐洲理事會主席中廣新聞網 (2017-03-05 10:10)
波蘭推人選和圖斯克搶歐洲理事會主席的寶座，圖斯克也是波蘭人，不過波蘭外交部認為他並沒有幫波蘭爭取權益。
歐盟將在下禮拜投票選舉理事會主席，圖斯克爭取連任，不過現在波蘭推人出來和他競爭，候選人是68歲的歐洲議會議員伍爾斯基。
其實，事情起因於波蘭政治鬥爭，圖斯克當過波蘭總理，和現在的波蘭政府不同黨。（圖片取材自網路）
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