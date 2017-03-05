空氣品質糟 雲嘉南橋頭楠梓達紅害中央社 (2017-03-05 09:56)
（中央社記者李亨山台北5日電）行政院環保署空氣品質監測網資料顯示，今有雲嘉南、橋頭及楠梓地區等地區測站空氣品質指標（AQI）為紅色警示，即對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。
環保署提醒，北部、竹苗、中部及高屏等地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)；另金門、線西、雲嘉南、橋頭及楠梓等地區為紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。
空氣品質監測網顯示，一早約9時30分，包括線西、崙背、麥寮、臺西、嘉義、新港、朴子、新營、橋頭、楠梓、金門等測站達到紅色警示。
環保署說，紅色警示等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。
有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060305
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