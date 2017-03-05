（中央社安卡拉4日綜合外電報導）土耳其國營媒體「安納杜魯新聞社」報導，敘利亞1架戰機今天在土耳其近敘利亞邊境墜毀。敘國反抗軍團體表示，曾將1架戰機擊落。



根據法新社，安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）引述哈泰省（Hatay）省長阿塔（Erdal Ata）報導，戰機墜毀於哈泰省，警方與醫療團隊正在現場搜救。



阿塔說：「駕駛員座艙是空的，我們認為飛行員已彈射逃生。」阿塔並表示，目前正在尋找他們。



敘利亞反抗軍「黎凡特自由人伊斯蘭運動」（Ahrar al-Sham）向法新社表示，曾將1架政府的戰機擊落，「因為它飛到（敘利亞西北部）伊德利布省（Idlib）上空，並且進行空襲。」



監督敘利亞衝突的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）表示，1架「可能隸屬敘利亞政府的飛機墜毀於伊德利布省，飛行員下落不明，墜機原因的說法相互矛盾。」（譯者：中央社周莉芳）1060305