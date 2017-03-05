網民不斷對樂天叫囂中央社 (2017-03-05 09:50)
大陸網民撂下「國家面前無偶像，薩德之後不樂天」的狠話，在微博、天涯論壇不斷叫囂，甚至揚言要到樂天在大陸的門市砸店。（資料照片）中央社記者陳家倫上海傳真 106年3月5日
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