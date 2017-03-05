2台女在韓涉詐騙遭逮 法務部：了解中中央社 (2017-03-05 09:22)
（中央社記者王揚宇台北5日電）2名台灣女性傳出在韓國涉及電信詐騙遭當地警方逮捕；法務部表示，會透過外交部了解相關案情，給予相關協助。
2名台灣女性日前傳出赴韓國後失聯，外交部查詢後表示，2人因涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，韓國警方目前正進行相關調查。
外交部表示，韓國警方通知我駐韓國代表處，失聯的鄧姓及江姓國人因涉電信詐騙案，分別於2月14日及15日被捕；駐韓國代表處將持續關注本案，並就近提供必要協助。
法務部指出，目前對案件全貌並不了解，會透過外交部進行了解，給予後續相關協助。1060305
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