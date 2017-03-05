原標題：索馬裡面臨糧食短缺困境 總理：48小時內110人死亡

中新網3月5日電 據「中央社」報導，索馬裡面臨普遍糧食短缺困境，總理海爾表示，索馬里南部過去48小時，約110人因乾旱導致的飢荒和腹瀉喪命。

據報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）今年2月表示，索馬里乾旱今年可能導致高達27萬名小孩嚴重營養不良。

索馬里總理海爾的辦公室發表聲明說：「畜牧者和他們的牲畜面臨非常艱困情勢，與此同時有一些人遭到飢荒和腹瀉打擊，在拜州境內，過去48小時，就有110人因飢荒和腹瀉喪命。」

海爾與因應飢荒委員會舉行會議后發表聲明稱：「索馬里政府將會竭盡全力，並敦促不論在何處的索馬里人，致力協助和拯救垂死的索馬里人民。」

據悉，2011年索馬里境內飢荒，造成約26萬人餓死。