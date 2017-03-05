（中央社華盛頓4日綜合外電報導）「紐約時報」（NewYork Times）今天報導，美國前總統歐巴馬於2014年針對北韓飛彈計畫發動網攻，但未取得重大斬獲。



包括訪談歐巴馬和川普政府官員以及詳細檢視龐大但晦暗公開紀錄等，歷經數個月調查後的紐時表示，美國依然無法有效反制北韓的核武和飛彈計畫。



紐時說，由於北韓構成的威脅仍舊如此危險，歐巴馬卸任時曾警告川普，這可能是川普將會面對的最迫切問題。



報導稱，歐巴馬於3年前下令五角大廈升高對北韓發動網路和電子攻擊，試圖在北韓發射前或一旦升空立即破壞其飛彈。



此計畫似乎收效，因為北韓的火箭和飛彈，多次於發射後馬上以失敗收場。



倡議此美方計畫者宣稱奏效，認為他們已將北韓把核武安裝至洲際彈道飛彈（ICBM）並威脅美國城市的能力，延後好幾年。



但抱持懷疑人士則指稱，北韓的失敗可能是粗製濫造、內部不滿或純粹無能所致。



金正恩領導的北韓孤立政權於過去8個月3度成功試射中程火箭以及2016年進行2次核子試爆，致力發展射程能涵蓋美國本土的洲際彈道飛彈。



金正恩於今年1月誇口稱，平壤當局已處於發展ICBM的「最後階段」，顯然意圖向即將上任的美國總統川普施壓。



北韓於2月12日發射似乎是改良版舞水端（Musudan）中程彈道飛彈，最後落入日本海。



舞水端飛彈的射程約2500到4000公里，意味它能威脅到日本和設在關島（Guam）的美國基地。1060305