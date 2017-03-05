（中央社記者邱俊欽桃園5日電）2名台灣女性日前傳出赴韓國後失聯，疑似傳出涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，其中一人江芸儀的母親今天清晨沒有接電話，無法得知回應。



2名台灣女性日前傳出赴韓國後失聯，外交部查詢後表示，疑似涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，韓國警方目前正進行相關調查，2人未來將在韓國接受司法審判。



江芸儀的母親3日在受訪時，心急如焚表示，女兒要前往韓國遊學3個月，上月14日抵達韓國後還有向母親報平安，她在line上問到「在那媮椏葴D嗎？」，女兒回「還可以」；不料隔天下午1時多的line上就沒有讀取。原本想說是女兒在忙，後來連女兒的朋友也發現無法聯絡上江芸儀，家人開始心急如焚，只好報警，並轉請外交部協尋。



江母說，女兒原本在快遞公司上班，但今年過完年後離職，表示與另名友人要到韓國遊學，時間約3個月。由於女兒手機從不離身，她擔心「被人蛇集團，或詐騙集團給騙了」遭人控制，失去自由。現在也無心工作，只能懇求外交部協助，趕快找到女兒。



至於到底是哪家公司找去打工遊學，江母也說不清楚。而江芸儀提及的同伴許馥雅，是在2月12日PO出機票，上頭寫著台灣掰掰飛了，江芸儀是14日出發，原本說一塊去，但兩人出發時間卻不同；江芸儀臉書上最後的PO文是14日晚上韓國電視劇截圖，說「為什麼我都看不懂」。



記者清晨打電話給江母，手機雖然接通，但是江母並未接起電話，無法得知回應。1060305