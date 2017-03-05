（中央社安卡拉2017年3月4日綜合外電報導）土耳其今天表示，可能是隸屬敘利亞空軍的1架米格-23（MiG-23）戰機墜毀在敘利亞邊境，據信飛行員已彈射逃生。



路透社報導，土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）說，正展開搜索那名飛行員行動，該飛行員可能降落在邊境的土耳其側。



尤迪倫又說：「墜機原因不明，有可能是天候所致。」